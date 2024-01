Inter | Salcedo può tornare in Italia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) In Serie B il Lecco e la Ternana sono al lavoro per riportare inl'attaccante italo-colombiano Eddie(classe 2001 ex Genoa),...

In Serie B la Ternana è al lavoro per riportare in Italia l'attaccante italo-colombiano Eddie Salcedo (classe 2001 ex Genoa), in... (calciomercato)

...è al lavoro per riportare in Italia l'attaccante italo - colombiano Eddie(classe 2001 ex Genoa), in prestito all'Eldense (seconda divisione spagnola), ma ancora di proprietà dell'Non ha ancora trovato la sua strada, infine, Eddieche dall'è finito in prestito all'Eldense. Paloschi e Niang, le illusioni del Diavolo. Il Milan in fatto di giovani ha sempre avuto un ...E a proposito di giovani di proprietà dell’Inter, ecco Eddie Salcedo, pronto a lasciare l’Eldense. Su di lui è forte il pressing di Lecco e Ternana. Agli umbri piace molto anche Franco Carboni, ...La Ternana cerca di rinforzare l'attacco con Gliozzi e Salcedo, mentre si discute del rinnovo di Falletti. In prova c'è Boloca, fratello di Daniel del Sassuolo. Si valutano anche Pereiro, Repas, ...