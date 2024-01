Inter | Mkhitaryan | Obiettivo scudetto | noi nell' élite d' Europa

Dagli obiettivi dell'alla sua vita in Italia, passando per la somiglianza con il comico Pippo Franco : 'Lo so bene, ... Parole di Henrixche si è raccontato alla Gazzetta dello Sport , ...... centrocampista dell', sull'obiettivo principale dei nerazzurri: "Vogliamo lo Scudetto" Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Henrikhparla così dell'e degli obiettivi ..."Quella della Juventus è una strategia, vogliono mettere pressione su noi e il Milan, ma anche loro puntano al titolo: ognuno fa il suo gioco e vedremo alla fine": ad esprimersi in questi termini il ...In attesa della prima partita del 2024, il centrocampista dell' Inter Mkhitaryan ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della corsa scudetto contro la Juventus e del ...