Inter | Inzaghi può sorridere | Lautaro e Dimarco disponibili per il Verona

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Buone notizie in casa, che per la gara contro ilrecuperaMartinez e Federico. Oggi i due si sono allenati in gruppo, dopo che nella sessione di ieri avevano svolto un lavoro differenziato a buon ritmo. Il tecnico Simonedeciderà dunque se schierarli dal primo minuto e se inserirli a partita in corso per far ritrovare minuti nelle gambe a entrambi. Il terzino e l’attaccante hanno saltato le ultime partite del 2023 a causa di problemi muscolari e ora con il loro rientro la rosa dei nerazzurri torna ad essere profonda, con il solo Cuadrado ancora assente. SportFace.

