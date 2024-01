Inter | grave infortunio e stop per l’ex Skriniar | per lo slovacco è già stagione finita

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Bruttissimopercampione dell’Milan. La notizia per il suo PSG è delle peggiori. Mentre l’vince e convince in serie A con i nerazzurri a caccia del ventesimo scudetto e la seconda storica stella c’è chi se la passa molto peggio. Uno di questi è senza dubbiocapitano nerazzurro Milan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

< p>Tra oggi , sabato 2, e domenica 3 dicembre , nella Casa dello Sport di Sky spazio in esclusiva ai campionati esteri più ... (digital-news)

Paura oggi pomeriggio sulla Via Aurelia nel Comune di Cerveteri. A causa di un incidente un’ auto è finita in un canale di scolo: due le persone ... (ilcorrieredellacitta)

Le notizie sulla notte di San Silvestro 2023 e l’inizio dell’anno nuovo dall’Italia e dal resto del mondo, in diretta. A mezzanotte spettacolo ... (corriere)

Marotta aveva ammonito la politica parlando di unerrore e di autogol clamoroso. L'amministratore delegato dell'aveva anche dichiarato che " avere giocatori di qualità (stranieri, ndr) ...... l'ha fatto "bingo" con Marcus Thuram , sottovalutato dai più, ma partner ideale di Lautaro Martinez . Non ha fruttato, finora, l'investimento fatto su Marko Arnautovic , complice il...Stasera bianconeri in campo all'Allianz Stadium contro la Salernitana di Pippo Inzaghi, nel match che vale i quarti di finale di Coppa Italia. Diversi i cambi di formazione. Perin in ...Con il 2024 arrivano anche i primi assegni d'inclusione, l'aiuto che va a sostituire la riforma pentagonale del reddito di cittadinanza ...