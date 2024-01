Inter | foto e autografi per Buchanan all’arrivo a Milano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Subito calda accoglienza aper Tajon. Il nuovo acquisto dell’, sbarcato in queste ore in Italia, ha trovato al suo arrivo decine di supporter ad accoglierlo davanti alla sede lombarda del Coni di via Piranesi. Il canadese proveniente dal Club Bruges ha concessoai tifosi presenti. Dopo il riconoscimento dell’idoneità da parte dell’autorità sportiva,firmerà un contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a giugno da circa 1,5 milioni di euro. SportFace.

In casaè il Buchanan - day. Il canadese è arrivato all'aeroporto di Linate, ha svolto le visite mediche, alle quali seguirà la firma. Buchanan, però, non sarà a disposizione di Inzaghi contro il Verona.