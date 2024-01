Inter | è arrivato Buchanan | pronto per visite e firma

In casaè il Buchanan - day. Il canadese èall'aeroporto di Linate per poi sostenere le visite mediche, alle quali seguirà la firma. Buchanan, però, non sarà a disposizione di Inzaghi contro il ...Visto che sonoall'a 33 anni, forse si pensava a me come a uno destinato solo a fare numero e a non essere incisivo. Però, dal primo giorno, ho fatto capire che non volevo perdere ...Il calciatore, proveniente dal Club Bruges, è arrivato a Milano nella mattinata di giovedì pronto per iniziare la sua avventura in nerazzurro.L`Inter accoglie Tajon Buchanan. L`esterno destro canadese (classe 1999) è atterrato questa mattina all`aeroporto di Linate. Oggi si sottoporrà alle visite mediche.