Infortuni Atalanta | le condizioni di Toloi | Adopo | El Bilal e Hateboer

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La situazione attuale per quanto concernein casa: ledi, Ela Zingonia Oggi l’si è allenata nel pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia, e sono emerse delle novità importanti per quanto concerne gli: su tutti Rafael, Ele Hans. Capitanha svolto lavoro individuale in campo;ed Eloggi pomeriggio sono andati di lavoro individuale, mentre per Hanssoltanto terapie.