Influenza | Bassetti | Sbagliato imbottirsi di farmaci

“È la peggiore stagione influenzale degli ultimi quindici anni, ma anche nei precedenti quindici non si era visto nulla di simile”. Ad affermarlo in ... (thesocialpost)

... è boom di casi: criticità in Lombardia - Ma nell'ultima settimana ricoveri in calo, nel corso del suo intervento, ha dato anche alcuni consigli su come gestire l': 'Innanzitutto ...Oggi, ribadisce dunque, il problema è l'e l'exploit delle infezioni respiratorie in generale: "C'è una salita importante dei contagi e alla fine molti di questi casi che circolano ...Nonostante il Covid resti sullo sfondo, è l'influenza quest'anno a destare maggiori fastidi: il picco si sta verificando proprio in questi giorni legati alle festività natalizie e da nord a sud la sit ...'Mi risulta che gli antibiotici sono prescritti dopo due giorni di febbre o vengono utilizzati in 'autoprescrizione' ...