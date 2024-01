Infermiere aggredite | sanità sotto attacco | in 4 giorni già 4 casi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un?aggressione al giorno nei pronto soccorso degli ospedali di Napoli e provincia dall?arrivo del nuovo anno. Questo 2024 sembra profilarsi drammatico per gli operatori sanitari,...

Nel nosocomio stabiese, infatti, la scorsa notte duesono state spintonate e prese a pugni dai familiari di una paziente che non volevano uscire dal pronto soccorso. Le due donne hanno ...C'è troppa gente in sala d'attesa, dove ci sono codici gialli/rossi per problemi respiratori, duechiedono ai familiari di una paziente di uscire dal pronto soccorso, ma vengono, ...L'infermiera presa a pugni all'ospedale San Leonardo di Castellammare ha un dente rotto, un trauma al naso e vari ematomi. La struttura sanitaria si costituirà parte civile ...Castellammare di Stabia: infermiera picchiata e colpita con un pugno al volto. La sanitaria aveva invitato ad uscire una persona ...