Infermiera trascinata per i capelli e colpita con pugno in viso

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiStrattonata,per i, sbattuta a terra e, infine,con un violentissimoal. Tutto per aver invitato i parenti di un paziente assistito nella sala dei codici gialli-rossi ad allontanarsi e spostarsi nella sala d’attesa per consentire ai medici di lavorare. Ennesima aggressione al personale medico infermieristico: questa volta la vittima è unain servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). L’aggressione è avvenuta ieri sera alle ore 20.30 circa, nel pronto soccorso dell’ospedale stabiese. Queste le conseguenze dell’aggressione: la frattura dell’incisivo superiore destro mediale, l’infrazione delle ossa nasali, una ferita lacero contusa al labbro superiore, suturata con ...

Si chiama Anna Procida, infermiera in servizio al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare, l'ennesima vittima ...