Infermiera massacrata di botte a Castellammare di Stabia | la Asl chiede un drappello di polizia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Strattonata, trascinata per i capelli, sbattuta a terra e, infine, colpita con un violentissimo pugno al viso. Tutto per aver invitato i parenti di un paziente assistito nella sala dei codici gialli-rossi ad allontanarsi e spostarsi nella sala d’attesa per consentire ai medici di lavorare. Ennesima aggressione al personale medico infermieristico: questa volta la vittima è unain servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo didi(Napoli). L’aggressione è avvenuta ieri sera alle ore 20.30 circa, nel pronto soccorso dell’ospedale stabiese. Presa per i capelli dal familiare di un paziente: la donna ha un dente rotto e ferite al naso L’ha postato sui social le foto delle ferite. Prima trascinata per i capelli, poi presa a pugni, ha riportato la rottura di un dente e ...