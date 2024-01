Infermiera aggredita a pugni in faccia | choc al Pronto soccorso | come l' hanno ridotta | Guarda

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Violenta aggressione ai danni di un'aldell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. E' accaduto la scorsa notte,riportato da Fanpage, dopo che l'aveva chiesto agli accompagnatori di uscire e liberare l'area del Ps dal momento che c'era troppa folla e non si riusciva a fornire adeguata assistenza ai pazienti. La sua semplice richiesta, però, ha scatenato una dura reazione da parte dei presenti. E l'è stata colpita con deiin. Il risultato? Labbro spaccato e un dente e il naso rotti. La donna, quindi, è stata subito soccorsa dai colleghi. Per lei 25 giorni di prognosi per la guarigione. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Polizia di Stato del ...

