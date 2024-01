Incredibile aggressione nel tribunale di Las Vegas | imputato salta addosso alla giudice video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Drammaticain Nevada, in undi Las, dove unadistrettuale è stata aggredita da unlettura sentenza di condanna per un caso di violenza, dopo che il suo appello per ottenere la libertà vigilata era stato respinto. Ildistrettuale della contea di Clark, Mary Kay Holthus, stava pronunciando la sentenza di condanna per Deobra Redden quando quest’ultima ha scavalcato il tavolo della difesa e il bancone e si è letteralmente lanciato contro di lei. Il filmato dell’girato del circuito interno, pubblicate sul web, sono rapidamente diventate virali. Ilregistrato dalle telecamere delmostra Redden, 30 anni, che ...