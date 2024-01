Incidenti | 69enne investita nel Lecchese | è in condizioni gravi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Una donna di 69 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere statada un'auto a Robbiate, nel. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13.30 di oggi. La donna stava percorrendo a piedi via San Sebastiano Colleoni, quando è stata travolta da un veicolo che non è riuscito ad evitare l'impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu con un elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza, oltre alle forze dell'ordine. La signora ha riportato un trauma cranico ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

... già noto per altri. La dinamica dello scontro è al vaglio della Polizia Locale della ... I soccorritori hanno deciso di portare ilall'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media ...La morte dellapotrebbe però essere stata causata dall'assenza di controlli nella zona di ... infatti, hanno già in passato denunciato la pericolosità di quel tratto di strada: "...Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Una donna di 69 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto a Robbiate, nel Lecchese. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13.30 di oggi. La don ...Grave incidente stradale in Brianza, a Robbiate. Una donna, attualmente ricoverata al San Gerardo, è stata investita ed è stata soccorsa in codice rosso. Si tratta di una 69enne. Stando alle prime ...