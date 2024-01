Incidente a Cislago | due feriti nello scontro tra auto e moto

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Due persone sono rimaste ferite in maniera grave in unstradale ieri sera, mercoledì 3 gennaio, a. L’si è verificato alle 21,45 in via Cavour, la centralissima provinciale che dalla Varesina conduce verso Marnate e Olgiate Olona. Coinvolte nell’unae un’che si sono scontrate. Due ambulanze e due...