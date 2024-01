Inchiesta Anas-Verdini | Meloni | “Salvini? Non penso che debba andare a riferire in Aula”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “Sul caso Tommasoho trovato virgolettate dichiarazioni mai fatte, neanche in privato, è una cosa che mi preoccupa. Non ho avuto cose da dire perché non ho gli elementi per commentare il fatto, sulla questione bisogna attendere il lavoro della magistratura e commentare quelli, quanto letto è che le intercettazioni fanno riferimento al precedente governo,non viene chiamato in cause eche noninsu questa materia”. Lo ha detto Giorgianel corso della conferenza stampa di inizio anno. “Non mi pare chesia stato chiamato in causa nei documenti che ho”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.