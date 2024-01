Incendio sul tetto di un palazzo in via Angelo Maj | intervengono i vigili del fuoco

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Bergamo. Unè scoppiato alle prime ore del mattino suldi unal numero 3 di viaMaj, a Bergamo. Sul posto in pochi minuti sono giunte le squadre deideldel comando provinciale, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Gazzaniga e Treviglio, che immediatamente con l’ausilio di un’autoscala si sono portati sulper spegnere le fiamme. L’allarme è scattato poco prima delle 4: il rogo ha interessato la sommità di un edificio in stato di abbandono e si è propagato velocemente in buona parte della struttura, causando ingenti danni materiali. Nessuna persona è rimasta ferita: spente le fiamme idelhanno bonificato l’area compromessa.

