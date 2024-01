In Italia nel 2022 non riscossi 618mila euro | i dati di Lotteria Italia

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tra soli due giorni si terrà l’estrazione della2023 e un gran numero dini è pronto a incrociare le dita sperando di vincere uno dei desideratissimi premi. Tuttavia, nella storia della, ci sono stati casi di “smemorati” che, pur avendo un biglietto vincente, non hanno ritirato la somma in denaro. Negli ultimi vent’anni, dal 2002 in poi, secondo agipronews, si contano quasi 31 milioni diche sono caduti nel dimenticatoio. Un caso eclatante risale al 2008 quando persino il primo premio da 5 milioni difu ignorato. L’ultimo episodio milionario risale al 2016, con una vincita da 2 milioni dimai riscossa. Anche nell’edizionedella, l’anno scorso, ...