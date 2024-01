In Italia 8 milioni di armi E gli Usa lo dimostrano | non ci renderanno più sicuri

Il 2023 è stato testimone del tanto atteso “ri- boom ” del Turismo in Italia , dopo gli anni bui della pandemia Covid (col virus che continua a creare ... (quifinanza)

Turismo - per la Befana 6 milioni e 837mila italiani in viaggio

Quanto si spenderà? Per andare in vacanza nel periodo dell'Epifania, si spenderanno in totale tra trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, circa 665 ... (247.libero)