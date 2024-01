IN – Buchanan atterrato a Milano | il suo primo giorno all’Inter!

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tajonpoco fa aLinate, la notizia dal nostro inviato Onorio Ferraro. inizia ufficialmente il suoall’Inter che si concluderà con la firma del contratto.– Tajonpochi minuti fa aLinate, pronto a vivere la sua prima giornata da giocatore dell’Inter. Il canadese sarà alle ore 14 al Coni poi andrà in sede dove firmerà il contratto con il club nerazzurro. In serata, come anticipato dal Corriere dello Sport, dovrebbe tornare in Belgio per questioni burocratiche. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...

In casa Inter è il- day. Il canadese è arrivato all'aeroporto di Linate per poi sostenere le visite mediche, alle quali seguirà la firma., però, non sarà a disposizione di Inzaghi contro il Verona. Non ci sono le tempistiche per tesserarlo in tempo considerando che il giocatore - extracomunitario - dovrà andare all'ambasciata ...Quindici minuti dopo, ancora Pavoletti vienenell'area piccola da una manata dello stesso ... chi lo chiama livellamento e chi non aspetta i primi fuochi di mercato - Tajonall'Inter,...Tajon Buchanan è il primo acquisto del 2024 dell’Inter, col suo arrivo previsto nella giornata di oggi: gli aggiornamenti Come rende noto Simone Togna su Twitter, il Buchanan Day comincia nel migliore ...In casa Inter è il Buchanan-day. Il canadese è arrivato all'aeroporto di Linate per poi sostenere le visite mediche, alle quali seguirà la firma. Buchanan, però, non sarà a disposizione di Inzaghi con ...