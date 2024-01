Immigrati violenti | si cambia | espulso l’egiziano che seminò il terrore a Milano col Corano in mano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Rispedito al Cairo con un volo di sola andata: questo il provvedimento nei confronti del fanatico egiziano che ha aggredito i passanti milanesi nell’ottobre scorso con ilin. Nel pomeriggio di mercoledì 3 gennaio, a, la polizia ha eseguito l’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino egiziano di 33 anni arrestato lo scorso ottobre per lesioni con finalità di discriminazione razziale. Il provvedimento, decretato dal prefetto di, è stato eseguito con accompagnamento coattivo in frontiera su disposizione del questore Giuseppe Petronzi., vestito con una tunica e con ilin, era stato bloccato lo scorso 14 ottobre in viale Monza, dopo aver aggredito alcuni passanti senza alcun motivo apparente. Agli agenti ...

