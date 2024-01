Immaginare il 2024 con pessimismo e sconforto non migliorerà le cose

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) di Eleonora Padovani . Nelson Mandela sovvertì le sorti del Sudafrica dal carcere con lungimiranza e generosità. Mi accontento, per ora, di un rassegnato ottimismo. Non vedo la fine della guerra in Ucraina ma vorrei vedere una netta presa di posizione di una Italia neutrale e non-atlantista. Vorrei vedere una normalizzazione del conflitto in Medio Oriente attraverso la costruzione di una cultura di pace. Attraverso l’ascolto e la realizzazione dei desideri delle generazioni di bambini palestinesi e israeliani che chiedono di poter studiare, giocare, vivere. Vorrei votare per dei rappresentanti europei che presenzieranno all’80% i seggi parlamentari, rappresentando i miei interessi di cittadino con senso dello Stato. Vorrei quindi che le elezioni europee fossero considerate per quello che sono e non come bilanciere dei pesi politici nazionali. Vorrei vedere processati i responsabili ...