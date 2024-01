Ileana Sciarra di Adnkronos al Tg1 per commentare la conferenza stampa di fine anno

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) E'dell'per il Tg1 ladidella presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La cronista politica che da anni segue Palazzo Chigi per l'agenzia è al fianco della collega della Rai, in collegamento dalla nuova aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, per seguire il tradizionale appuntamento annuale