Ilary Blasi in bilico | Luxuria smentisce | Isola dei Famosi senza conduttori

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Le recenti dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi avevano inizialmente suggerito chepotesse continuare a condurre L'deianche nella stagione tv in corso dopo la conferma della nuova edizione del reality show. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Dagospia, sembra che l'amministratore delegato abbia pianificato una possibile «exit strategy» per l'ex Lady Totti, con l'intenzione di affidare la conduzione a Vladimir. Le voci suggeriscono che Vladimiravrebbe già condotto o stia per condurre delle puntate zero della trasmissione come possibile nuova conduttrice dell'dei. Il nome dell'ex politica può rappresentare una scelta audace e rischiosa, ma con la sua esperienza come concorrente, ...