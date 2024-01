Il tostapane a forma di Xbox Series S è realtà

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – , almeno negli States. Le immagini delS sono apparse per la prima volta su alcuni siti francesi quasi un anno fa, ma ora Walmart ha iniziato a venderlo a 39.99 dollari. Ilha lo stesso design dell’S, con la sua caratteristica griglia di ventilazione nera, ma ha anche una serie di funzioni extra. Ci sono sei livelli di doratura, un vassoio raccogli-briciole estraibile, un conto alla rovescia a LED e un pulsante per scongelare. Ma la vera perla è ovviamente la possibilità di imprimere il logosul pane. Questo non è il primopensato per i giocatori, però. Bungie ha lanciato una tema Destiny qualche anno fa, dotato di una funzione per imprimere il logo ...