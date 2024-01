Il Tg1 in bianco e nero per i 70 della TV – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Giorgia Cardinaletti Il Tg1 delle 20 di questa sera si è aperto in modo inconsueto, in. Non è stato un problema tecnico ma un espediente per celebrare una giornata importante per la Rai e l’intera televisione italiana, i 70 anni dalla nascita. “E buonasera dal Tg1, esattamente 70 anni fa il primo annuncioRai con Fulvia Colombo. Il 3 gennaio del 1954 iniziava la lunga storianostra televisione. Stasera ne ripercorreremo una parte, le prime trasmissioni, i fatti di cronaca, i grandi conduttori, il passaggio dalalla tv a colori”. Così la conduttrice Giorgia Cardinaletti, che ha aperto il telegiornale inper poi passare ai consueti colori azzurri dello studio. Un inizio simbolico che riporta ...