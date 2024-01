Il Tg1 in bianco e nero per i 70 della TV – Video

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Giorgia Cardinaletti Il Tg1 delle 20 di questa sera si è aperto in modo inconsueto, in. Non è stato un problema tecnico ma un espediente per celebrare una giornata importante per la Rai e l’intera televisione italiana, i 70 anni dalla nascita. “E buonasera dal Tg1, esattamente 70 anni fa il primo annuncioRai con Fulvia Colombo. Il 3 gennaio del 1954 iniziava la lunga storianostra televisione. Stasera ne ripercorreremo una parte, le prime trasmissioni, i fatti di cronaca, i grandi conduttori, il passaggio dalalla tv a colori”. Così la conduttrice Giorgia Cardinaletti, che ha aperto il telegiornale inper poi passare ai consueti colori azzurri dello studio. Un inizio simbolico che riporta ...

Giorgia Cardinaletti Il Tg1 delle 20 di questa sera si è aperto in modo inconsueto, in bianco e nero . Non è stato un problema tecnico ma un ... (davidemaggio)

...00 -20:35 - Affari tuoi 21:30 - La Befana vien di notte II - Le origini 23:35 -Sera 23:40 ... - DIN DON -NATALE 21:00 - IN QUESTO MONDO DI LADRI - 1 PARTE 22:09 - TGCOM24 BREAKING NEWS '......00 -20:35 - Affari tuoi 21:25 - Techeteche Show 23:50 -Sera 23:55 - Premio Louis Braille ... - TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO 21:15 - DIN DON -NATALE - 1 PARTE 22:24 - TGCOM24 ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...In studio Piero Damosso, giornalista tg1. In collegamento. da Greccio Rebecca Vespa Berglund con Massimiliano Impeciati, presidente Pro Loco Greccio. Afferra per mano un bambino e cerca di rapirlo: ...