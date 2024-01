Il rapporto tra alimentazione e ambiente

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) - La strada che porta al 2030 e ai relativi obiettivi di sviluppo sostenibile è sempre più breve. Uno dei temi centrali della sostenibilità riguarda naturale e sociale. I sistemi alimentari infatti influenzano in maniera evidente il benessere delle persone e dell'e in definitiva la vita stessa. Tra le questioni fondamentali legate all'vi è il poter garantire cibo per una popolazione mondiale in costante aumento, che entro il 2050 potrebbe raggiungere 10 miliardi di persone. Allo stesso tempo i sistemi alimentari devono ridurre il proprio impatto ambientale. Dunque, la transizione dei sistemi alimentari verso la sostenibilità è un passo fondamentale, ma allo stato attuale mancano efficaci sistemi di valutazione dell'impatto dei sistemi, che possano orientare politiche adeguate e permettere di valutare i progressi. A ...

Notizia fresca giunta in redazione: Il Tottenham Hotspur sta inseguendo una stella sudamericana in una mossa di gennaio che potrebbe aiutarli a ... (justcalcio)

“Dico alle persone di non arrendersi mai. Cinque anni fa ero un bambino, giocavo in Francia e oggi sono al Milan in uno dei club migliori del ... (sportface)

Le parole sugli alleati di governo: 'ho un ottimo: abbiamo dibattiti interni e posizioni ... Per le europee 'non sono preoccupata, credo che le differenzei partiti siano un valore aggiunto ...Con gli alleati di governo, 'ho un ottimo: abbiamo dibattiti interni e posizioni diversè ... Per le Europee 'non sono preoccupata, credo che le differenzei partiti siano un valore aggiunto ...L’ultimo rapporto Istat sulla sicurezza nelle strade rileva nell’Isola un tasso di mortalità tra i più elevati in Italia ...Tiago Pinto non sarà più il ds della Roma dopo la sessione di mercato invernale: il portoghese lascia i giallorossi dopo tre anni.