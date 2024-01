Il ragazzo e l’airone | la spiegazione di un finale in cui si cela il senso della vita

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Le opere di Hayao Miyazaki non offrono mai un epilogo semplice, prestabilito e nemmeno così evidente. Le sue storie, infatti, sono un percorso emotivo all’interno del quale la conclusione arriva come frutto di un’evoluzione, una crescita interiore ottenuta solo lasciandosi trasportare dalla sua immaginazione e, soprattutto, da queldel magico che permea ogni singola immagine. Per questo motivo alcuni finali risultano essere criptici, soprattutto per chi preferisce il classico e sempre evidente “felici e contenti” dallo stile disneyano. Non stupisce, dunque, che il suo ultimo Ilpossa incontrare queste difficoltà interpretative, soprattutto per quanto riguarda l’epilogo che raccoglie in sé ilstessocomposto dall’accettazione del cambiamento, ...