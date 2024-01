Il portale inPA ora è accessibile anche tramite app per Android

L'invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul", disponibile ...Da oltre due anni è attivo, ilche permette di selezionare il personale per la Pubblica Amministrazione. Da ieri sono disponibili anche le app per Android e iOS , quindi i cittadini possono cercare le opportunità ...Il Comune di Aprilia ha pubblicato, lo scorso 21 dicembre, l’avviso di indizione di due concorsi pubblici per l’assunzione di nuovi dipendenti comunali. Si tratta di due istruttori amministrativi e no ...Attrarre i giovani. Utilizzando la leva tecnologica e lo strumento con il quale hanno più dimistichezza: lo smartphone. I concorsi pubblici sbarcano sul telefonino. Il Dipartimento ...