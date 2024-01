Il Pd dimentica la sua storia Il sindaco dem affonda la Schlein

Non tornerà negli ultimi episodi della serie, ma l'attore Premio Oscar non è certo rimasto con le mani in mano. Dopo la conferma che non lo rivedremo ... (movieplayer)

'Su questo tema il Pd dovrebbe avere una posizione chiara. Da anni al Nazareno si sono scordati degli amministratori. Schlein e De Luca Legittimo non candidarlo, ma non si usi il tetto ai mandati per ...Mourinho none oggi cerca di pareggiare il conto. Dettaglio: Mauro non è in studio. "Cosa ...non sono difensori centrali ma Kristensen è molto veloce e mi sono fidato molto dellavelocità"...Il sindaco dem di Mantova evidenzia il paradosso interno al Pd: "Quando i cittadini possono decidere liberamente mettiamo in limite al numero dei mandati" ...Sergio Mattarella ha recitato domenica, davanti agli schermi tivù il rituale annuale “discorso di fine d’anno”. Qui ha ricordato, a favore di chi li sconoscesse, « i valori fondanti della nostra (...) ...