Il no di Mourinho al Brasile | “Ho un contratto con la Roma | più avanti vedremo” CorSport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ancelotti rinnova con il Real Madrid e ilsi ritrova con il cerino in mano. Storia di qualche giorno fa che aggiunge un altro capitolo intitolato Jose. Dopo il no del tecnico del Real, dopo la destituzione di Ednaldo Rodrigues (ormai ex presidente della Federcalcio brasiliana), la Federcalcio verdeoro ha sondato la disponibilità dello Special One attraverso il suo agente, Jorge Mendes. Ne parla il Corriere dello Sport: “José, portaci al Mondiale. Ilha contattato il procuratore di, Jorge Mendes, per chiedere la disponibilità a impugnare la nazionale. Dopo la scelta di Ancelotti, che ha firmato il rinnovo con il Real Madrid, la Federcalcio locale sta pensando a un altro nome di rango internazionale. E tra i candidati ha voluto ascoltare, che nonostante la ...

Calciomercato: sono tanti gli allenatori in scadenza in Serie A e Jose, tentato dalpuò essere il primo a muoversi Non c'è soltanto il calciomercato dei calciatori a movimentare questi giorni di gennaio, ma esiste anche il mondo degli allenatori che, con ...José, portaci al Mondiale . Ilha contattato il procuratore di, Jorge Mendes , per chiedere la disponibilità a impugnare la nazionale. Dopo la scelta di Ancelotti , che ha firmato il rinnovo con il Real Madrid, la ...Calciomercato: sono tanti gli allenatori in scadenza in Serie A e Jose Mourinho, tentato dal Brasile può essere il primo a muoversi Non c’è soltanto il calciomercato dei calciatori a movimentare ...Ieri, dopo Roma-Cremonese, il tecnico giallorosso José Mourinho ha commentato la partita e alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Ecco cosa ha detto.