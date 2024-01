Il New York Times demolisce il film Vacanze di Natale ma in modo impreciso E Vanzina risponde | “Le critiche non mi riguardano”

Vacanze di Natale - Vanzina replica alle critiche del New York Times : “Non mi riguardano” Enrico Vanzina non accetta le critiche rivolte al film Vacanze di Natale da parte di Jason Horowitz, il critico cinematografico di punta del New ... (cinemaserietv)

Amazon - i resi e il New York Post Su alcune testate italiane nei giorni scorsi è apparsa una notizia, riportata ad esempio così da Repubblica il 28 dicembre: Addio al “reso ... (butac)