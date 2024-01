Il Napoli blocca Martin Vitik | rivoluzione in vista per la prossima stagione

L'indice di liquiditàgli acquisti di gennaio, a meno che non esca qualcuno. Giuntoli ha ridotto le perdite ma ancora non basta Ci21/05/2023 - campionato di calcio serie A /- Inter / foto Carmelo ...Poi il Matador vola alto colche lo cede al Psg per 64 mln. Cominciano casualmente a gennaio due brasiliani importanti: il MilanPATO per 22 milioni nel 2007, ma per le direttive Fifa l'...NAPOLI – Napoli è alle prese con il picco di casi Covid e di influenza stagionale. Con essi, sono aumentati in maniera esponenziale gli accessi in pronto soccorso per le relative complicanze e così, d ...Massimiliano Allegri si prepara per una sfida importante, quella con la Salernitana, da non fallire, perchè superare i campani ed i ciociari del Frosinone potrebbe portare al match ...