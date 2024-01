“Il mio amico don Giorgio | burbero dal cuore d’oro | tanta gente si approfittava della sua generosità”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ponte San Pietro. Era fatto un po’ a modo suo donTironi, come tutti del resto. “Più che altro, non aveva mezzi termini nel dire le cose alle persone: ‘meglio essere diretti, ripeteva, così nessuno può travisare il tuo pensiero’. All’apparenza poteva sembrare, ma se qualcuno bussava alla sua porta per una minestra, lui gli portava anche un po’ di carne e magari del denaro. Era tanto generoso, a volte troppo mi viene da pensare. E c’era chi se ne. Continuamente”. Bisogna arrivare fino a Londra per trovare qualcuno che accetti di parlare di donTironi, il sacerdote di 77 anni trovato senza vita venerdì scorso (29 dicembre) nella sua abitazione a Ponte San Pietro, ora sotto sequestro delle forze dell’ordine in attesa dell’autopsia in programma oggi, giovedì 4 gennaio. Lui e Radames ...