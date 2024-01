Il licenziamento di Rooney era inevitabile | Joey Barton ha torto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Nella sua rubrica quindicinale esclusiva per CaughtOffside, Jon Smith, uno dei primi agenti del football e uomo che è stato una figura fondamentale nella formazione della Premier League, spiega perché Wayneha fallito a Birmingham, perchéha, perché modificare la FA Cup non significa rompere con la tradizione – e altro ancora! —è un altro grande nome che lo ha fatto‘Non si preoccupa di imparare correttamente il suo mestiere Questo è qualcosa di cui parlo da molto tempo perché sono coinvolto con manager più anziani, buoni amici come Harry Redknapp, che è stato un grande servitore del gioco. C’è questo desiderio di portare i giovani talenti troppo in fretta come manager e penso che le persone dovrebbero leggere un piccolo ...