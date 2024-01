Il lato negativo della fama di Cinquanta sfumature | ecco cosa ha raccontato Jamie Dornan | tra timide risate e vera paura

Leggi su amica

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Non è tutto oro quello che luccica. O, se volete, anche la medaglia più brillante ha unin ombra. Lo ha spiegato molto chiaramente. Che se deve dire grazie alla saga diper la sua carriera, allo stesso tempo sta subendo ancora le consguenze meno piacevoli di quella popolarità.e il figlio segreto con Dakota Johnson Intervistato dal quotidiano inglese The Guardian, per promuovere la seconda stagionesua serie tv The Tourist (la prima in Italia è trasmessa da Paramount +), l’attore hache ancora oggi, a distanza di 5 anni dalla conclusionesaga ...