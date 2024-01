Il Giugliano Women passa in finale di Coppa Italia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilvince il match contro la ASD Pegaso e si qualifica per ladi. Le ragazze che avrebbero dovuto giocare in casa allo stadio De Cristofaro, si sono sfidate con le avversarie a Lusciano in un cambio di struttura all’ultimo momento. Con una nota la società SportivaCalcio chiarisce L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Brutta battuta d’arresto per le women che cadono ad Agropoli contro le Dolphins per 4-1 che restano a 6 punti in classifica con 2 vittorie e 2 ... (teleclubitalia)

Questa sera le ragazze della Giugliano Women si sfideranno contro quelle della Pegaso per guadagnarsi il posto in finale di Coppa Italia . Il Match ... (teleclubitalia)

Sul finale la Roma segna il gol della bandiera con una punizione di Manuela. 24 gennaio: Roma - Bayern, Paris Saint - Germain - Ajax Scarica l'app della's Champions League Gruppo D ...Dil'unica rete giallorossa Al 'Tre Fontane', secondo ko di fila per la squadra di Spugna,... contro Bayern e Ajax mercoledì 20 dicembre 2023 Ancora una sconfitta per la Roma in UEFA's ...La S.S. Giugliano Calcio 1928, a nome dell' Amministratore Unico e Legale Rappresentante Elena Annunziata, si vede ancora una volta costretta a rispondere, con trasparenza e senza timore alcuno ...Juventus Women, un nuovo arrivo: si tratta della giovane giocatrice svedese Elsa Pelgander. È ufficiale il suo ingresso in bianconero. Il benvenuto del club.