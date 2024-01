Il giudice amico del Pd Degni ora invoca la resistenza

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nessun passo indietro. Nessuna rettifica. Scuse? Nemmeno a parlarne. Marcello, balzato agli onori (si fa per dire) delle cronache per un discutibile tweet nel quale si scaglia con inaudita violenza contro il governo di centrodestra («potevamo farli sbavare di rabbia sulla manovra»), ieri ha confermato la propria posizione. Anzi, se possibile, l'ha persino rilanciata. L'economista ha cercato sì di minimizzare le polemiche, ma dalle sue parole, tutt'altro che dimesse, è emerso quello che, fin da subito, era evidente a tutti. Ovvero che il consigliere della Corte dei Conti è del tutto strutturale alla sinistra. Lontano anni luce dalla terzietà richiesta per un simile (delicato) incarico. L'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa è una sorta di manifesto del-pensiero. E del suo amore spassionato per le idee progressiste. «Lei ha ...