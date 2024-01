Il Girona non si rimpicciolisce davanti a nessuno | batte l’Atletico e rimane in testa alla Liga insieme al Real

... a cuibasta una prestazione monstre di Alvaro Morata (tripletta per lui) per superare il meravigliosodi Miguel Ángel Sánchez Muñoz, conosciuto come Míchel. Andamento davvero da record ...Anche guardando e riguardando i replay, è difficilissimo capire quando e soprattutto come sia partita la conclusione decisiva:si vede il momento in cui il giocatore delsi coordina e ...Dopo uno straordinario ruolino in campionato, con tanto di vetta in Liga al giro di boa (in compagnia del Real Madrid), il Girona sta facendo parlare di ...La grande favola del Girona non si ferma! La squadra catalana, che fi qui sta conducendo un campionato, lontano da qualsiasi pronostico iniziale continua a stupire e nella serata di ieri ha fatto un’a ...