Il giallo delle versioni sullo sparo al veglione

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Per il parlamentare la vittima si è colpita da sola per sbaglio. Ma il ferito smentisce: "Non ho mai toccato la sua pistola"

...pubblicate dal capitolo del New Jersey del Consigliorelazioni americano - islamiche mostrano veicoli della polizia schierati fuori dalla moschea Masjid Muhammad - Newark, un complessoe ......trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza in codice. ...passa al gruppo americano Perde il controllo e si schianta contro il muro con il furgone Aumento...Verifiche dopo il crollo di una pensilina, le lezioni potranno ricominciare l’8 gennaio come previsto. Ma l’opposizione chiede chiarimenti ...Il sostituto procuratore Daniela Luccarini indaga sul suicidio di una ragazzina di sedici anni, Lucia. Nel nuovo libro di Cesare Antonio Bellentani, "Scherzo di carnevale. I casi della pm Daniela Lucc ...