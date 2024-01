Il futuro della guerra sarà in Crimea Parola di Zelensky

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Non è la prima volta che il leader ucraino Volodymyrsi concede all’Economist per farsi intervistare. Ma rispetto alle altre volte, qualcosa è cambiato. E questo cambiamento si può percepire nell’aria. Fino ad ora il presidente ucraino si era sempre dimostrato adrenalinico e galvanizzato; pronto a promuovere la causa del suo popolo in lotta contro l’invasore. Adesso però questi stati d’animo hanno lasciato spazio alla stanchezza. Del presidente stesso e del popolo ucraino, stremati da quasi ventiquattro mesi di lotta durissima, ma anche dei Paesi occidentali, il cui supporto per Kyiv inizia a tentennare. Secondo, l’Occidente ha perso il senso dell’urgenza, così come molti ucraini hanno perso il sensominaccia esistenziale. Ma il suo obiettivo è quello di far sì che entrambi recuperino ciò che hanno perduto lungo ...