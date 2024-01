‘Il flauto magico’ di Damiano Michieletto all’Opera di Roma

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 gennaio 2024) ‘Die Zauberflöte’ (Ilmagico), il celebre Singspiel di Mozart arrivadidal 13 al 21 gennaio per la regia diche descrive così l’opera: “Una grande allegoria delle forze che si contendono l’umanità”. La prova generale – prevista il 12 gennaio alle ore 20 – è aperta a favore di Medici Senza Frontiere, e il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto ai progetti che Msf porta avanti in oltre 70 paesi del mondo, Italia compresa. In diretta da Radio3 Rai, il 13 gennaio alle 20 avrà luogo la prima rappresentazione. L’allestimento, originariamente concepito per La Fenice di Venezia nel 2015 in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, vedrà il giovane direttore d’orchestra Michele Spotti al timone del Teatro Costanzi per la prima volta. ...