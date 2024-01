Il DS apre il mercato | ” prenderemo una punta e forse anche un esterno” 

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nel corso della conferenza stampa , Il Direttore Sportivo del Giugliano Antonio Amodio è intervenuto sul temaanticipando le prossime mosse della società gialloblù, inaugurando ufficialmente la campagna di rafforzamento, con tante novità in entrata e in uscita Le parole del Direttore Sportivo Antonio Amodio, direttore sportivo del Giugliano, ha analizzato in conferenza stampa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Si riparte. Al via oggi lo spazio invernale dei trasferimenti in Italia, il calciomercato di gennaio , la cosiddetta finestra di riparazione con ... (247.libero)

Il 2024 siall'insegna di forti rincari per i consumatori . Come denunciato da tempo da Federconsumatori , ...di maggiore tutela) e per la quasi totalità dei contratti variabili a libero...***Wall Street:poco mossa (Dj +0,15%),del lavoro ancora forte (RCO). 04 - 01 - 24 15:32:08 (0470) 0 NNNNQuotazione STMMI Put 33, Dec 2024 in tempo reale. Quotazioni, capitalizzazione, analisi tecnica, grafici interattivi e ultime notizie sul titolo STMMI Put 33, Dec 2024 ...L'attaccante della Sierra Leone classe 2001 potrebbe essere il secondo colpo della sessione invernale dopo Lulic ...