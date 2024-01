Il corpo di un cittadino del Bangladesh di 42 anni trovato in via Gran Sasso | è stato ucciso a coltellate

A Pescara in via Gran Sasso è stato trovato ilsenza vita di un uomo: si tratta di unodel Bangladesh di 42 anni, ucciso a coltellate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso dell'...La chiesa appartiene alla Parrocchia del 'Santissimodi Cristo in Bosco'. Eletta Santuario giubilare . Nel 2016, in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, la chiesa ha avuto ...Polizia Locale, il bilancio del 2023: meno sanzioni in percentuale, controlli rafforzati grazie alla tecnologia e presenza su tutto il territorio ed attività di ...Straniero trovato morto a Pescara: ipotesi omicidio. Il corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina alle 10,30 in via Gran Sasso, 17, la vittima è un cittadino ...