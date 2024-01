Il coraggio di difendere Israele

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Sono passati tre mesi dal giorno in cui la libertà di un ebreo di essere ebreo è stata nuovamente violata, come ai tempi dei rastrellamenti nazisti, come ai tempi dei pogrom russi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... ma cos'ha ormai di inclusivo e anticlassista questa città ripiegata senzané visione sul ... Ora, io non voglio dire che poi quando vi querelano frignate e a noi toccala libertà d'...... si può realizzare giustizia ela libertà! Se l'Europa degli anni trenta - quaranta non ... A coloro che stavano intanati, senza ild'impedire la sopraffazione e la violenza, qualcuno ...Dodici storie poco raccontate di cui dovrebbe andare orgoglioso chiunque consideri la difesa dello stato ebraico un passaggio necessario per la difesa della nostra libertà. C’è vita oltre Harvard ...'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound) ...