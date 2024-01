“Il ciclo è ancora un lusso!” | la nuova legge aumenta l’IVA sugli assorbenti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo solo un anno da quella piccola vittoria che aveva visto abbassareal 5%, ora il Governo ci ripensa e fa marcia indietro. Nelladi Bilancio appena approvata, infatti, iltorna a essere un lusso tassato al 10%: l’esecutivo di Giorgia Meloni, lo stesso che aveva approvato la riduzione nel 2023, ha deciso che il taglio deldello scorso anno non era stato utile, motivo per cui ora fa dietrofront. Vi raccomandiamo... Dal 5 al 10%: raddoppia l'Iva sue prodotti per l'infanzia Dal 5% l'Iva passerà al 10%...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Non dimentichiamo la lotta per la classifica generale: Eli Iserbyt può chiudere i conti questa ... (oasport)

Agli albori del 2024 tante arrivano un po' spaventate, conaddosso i residui della ... ma non solo, per le Toro si chiuderà undi vita e se ne aprirà un altro , quindi alcune amicizie o ...Scendendopiù in basso, fino alle società minerarie - potenzialmente il maggior promotore e ... Poiché prevediamo che ildella domanda di decarbonizzazione supererà quello del boom cinese, ...Prosegue la corsa di Leonardo, regina del Ftse Mib del 2023, e che oggi balza in vetta all'indice con un rialzo del 2% circa. Con banche positive, ancora in luce Mps (BIT: BMPS) (+0,9%) anche se in ...Ancora in luce le banche a Piazza Affari, Mps +1,3% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 gen - Dopo un inizio 2024 con segno meno, l'Europa prova il rimbalzo e parte in rialzo. Un aumento che, ...