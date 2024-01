Il Campaccio 2024 | Nadia Battocletti punta il podio | da 30 anni non vince un’italiana

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Legnano – 30fa fu Silvia Sommaggio are la gara di corsa campestre ‘Il’. La consueta competizione di atletica leggera si svolgerà quest’anno il prossimo 6 gennaio e ci saràre la storia, dopo aver vinto la BOclassic del 31 dicembre (leggi qui). La Trentina delle Fiamme Azzurre, già argento agli Europei di Cross, sogna in grande per la tappa del Gold del World Athletics Cross Country Tour. Di seguito i partecipanti e le statistiche (fidal.it) Come principale avversaria africana, in questa occasione, è annunciata la burundese Francine Niyomukunzi, in top ten ai Mondiali di corsa su strada di Riga nei 5 km (nona). Sempre dal Burundi al via dei 6 km anche Micheline Niyomahoro, ed è folta la rappresentanza delle azzurre, che comprende ...

Tutto pronto per il 67°Cross Country, in programma sabato 6 gennaiocon quasi 1800 atleti al via. Un numero che supera di 250 unità le iscrizioni dello scorso anno, grazie anche all'impennata delle iscrizioni ...Tutto pronto per l'edizione numero 67 del, atteso appuntamento di corsa campestre in programma sabato 6 gennaio a San Giorgio su Legnano, in Lombardia. Al via anche la cuneese del Battaglio Cus Torino Anna Arnaudo, tra i circa 1800 ...Nadia Battocletti vuole continuare a scrivere pagine importanti di storia per la corsa campestre italiana e sogna in grande in vista del Campaccio 2024. L'azzurra è infatti una delle protagoniste più ...Dal 1994 un'italiana non vince il Campaccio: 30 anni fa il successo di Silvia Sommaggio. A provarci sabato, nel giorno dell'Epifania, sarà Nadia Battocletti, fresca di vittoria in un'altra gara che pe ...