Il buio della sala | documentario sul mondo del doppiaggio italiano con Pino Insegno e altre illustri voci

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Su Rai2 in onda Ilsul, concome, Marco Mete, Gino La Monica e Fiamma Izzo, per scoprire una delle eccellenze italiane Un percorso a ritroso, dallacinematografica agli stabilimenti di, per ricostruire la tecnica, la storia e le ragioni dietro ad un particolare momentolavorazione audiovisiva. In onda mercoledì 3 gennaio alle 23.15 su Rai2, Ilè un, realizzato da Rai Doc, intimo e poetico, che racconta quella che, nel corso degli ultimi decenni, si è distinta come eccellenza ...