Il Brasile contatta il procuratore di Mourinho | la risposta chiara di José

José, portaci al Mondiale . Ilha contattato il procuratore di Mourinho , Jorge Mendes , per chiedere la disponibilità a impugnare la nazionale. Dopo la scelta di Ancelotti , che ha firmato il rinnovo con il Real Madrid, la ...... "Se Rockstar non misu Telegram entro 24 ore, inizierò a rilasciare il codice sorgente". ... Il gruppo, proveniente dal Regno Unito e presumibilmente dal, è stato descritto in tribunale ...Dopo Ancelotti, i verdeoro arrivano dallo Special One che ha messo ancora una volta davanti i suoi pensieri giallorossi: "Prima c'è la Roma". La Seleçao rischia di non andare al Mondiale ...Alla vigilia di Real Madrid-Mallorca, Carlo Ancelotti - che pochi giorni fa ha prolungato il suo contratto con i Blancos fino al 2026 - è intervenuto in conferenza stampa. L'allenatore italiano ha ...